Musliu ia kujton Qunit deklaratat për Thaçin e Veselin, e pyet se kur do jep dorëheqje – Ai jep këtë përgjigjje

Deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu ka pyetur ministrin e Mbrojtjes, Anton Quni se kur do jap dorëheqje.Kjo sepse ai kishte deklaruar se do jep dorëheqje në i sheh në burg Hashim Thaçin e Kadri Veselin.

“Keni deklaruar se do jepni dorëheqje nga politika në momentin që do i qoni në burg Thaçin e Veselin. Tash që ata dy janë në burg dua ta di kur do jepni dorëheqje?”, pyeti Musliu.

E përgjigjja e Qunit ishte se po pret epilogun e atyre, pastaj do merr vendim, përcjellë Gazeta Blic.“Sa i përket deklaratës time për t’i parë prapa grilave të apostrofuarve, presim epilog, pastaj do të marr vendim edhe une”, thotë Quni në Kuvendin e Kosovës