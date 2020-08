Nis “Final Eight” në Champions

Sonte nisin duelet çerekfinale në Champions League, kompeticion që është futur në fazën finale dhe do të marrë trajtën e një Botërori. “Final Eight” me ndeshje teke, do të startojë me duelin Atalanta-PSG, që nis në orën 21:00 në “Estadio da Luz” të Lisbonës.

Dueli parashikohet spektakolar dhe me gola. Atalanta është e vetmja skuadër italiane që ka mbetur në garë dhe do të tentojë kalimin në gjysmëfinale, aty ku nuk ka shkuar kurrë më parë. Të njëjtin objektiv kanë edhe kampionët e Francës.

Ekipi që siguron kualifikimin sonte do të ndeshet me fituesin e çiftit Atletico Madrid-Leipzig për një biletë në finalen e madhe. Portieri Gollini dhe Josip Ilicic janë mungesat e Atalantës, ndërsa Verrati (i dëmtuar) dhe Di Maria (i pezulluar) janë mungesat e mëdha të kampionëve të Francës.

Në dyshim është edhe Kylian Mbappe, por ylli i sulmit do të jetë në pankinë dhe mund të aktivizohet gjatë ndeshjes. Berat Djimsiti do e nisë si titullar dhe do të ketë detyrën e vështirë të frenoje Neymar dhe Mauro Icardin.

(Formacionet e mundshme)

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata. Trajner: Gasperini

PSG (4-3-3): Navas; Kehrer, Thiago Silva, Marquinhos, Bakker; Gueye, Paredes, Herrera; Sarabia, Icardi, Neymar. Trajner: Tuchel