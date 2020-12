Ponte Prizreni vazhdon serinë e fitoreve, thellon krizën e Prishtinës

Skuadra e Ponte Prizrenit e ka mbyllur vitin me fitore në Superligën e Kosovës në basketboll. Në ndeshjen e luajtur të martën në udhëtim ndaj Sigal Prishtinës, Ponte Prizreni ka triumfuar me shifrat 80:70 në kuadër të xhiros së 12-të. Për Ponte Prizrenin, kjo ishte fitorja e shtatë rresht që e ngrit përkohësisht në pozitën e parë në tabelë me 21 pikë, dy më shumë se Rahoveci që ka një ndeshje më pak të zhvilluar.

Në anën tjetër, Sigal Prishtina regjistroi humbjen e tretë rresht dhe të nëntën këtë edicion karshi tri fitoreve.