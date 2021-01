Rikthehet Mr.Bean

Për të gjithë të apasionuarit e filmit komik Mr.Bean, duket se do të ketë surpriza të tjera. Sipas mediave britanike, aktori Rowan Atkinson do të rikthehet me seri të reja, por tashmë nën petkun e Old Mr Bin. Personazhi, i portretizuar nga Atkinson, u shfaq për herë të parë në ekran më shumë se 30 vjet më parë.

Në një deklaratë të bashkëskenaristit Richard Curtistij tha: “Pasi kemi bërë një serial televiziv të animuar, tani jemi në prag të krijimit të një filmi të ri”.

Ndërsa Mr Bean u shpreh se “është më e lehtë për mua ta interpretoj personazhin me zë sesa atë që ishte vetëm me lëvizje dhe me mimikë. Pesha e përgjegjësisë nuk është njëlloj”.

Richard Curtistij tha se suksesi i Z. Bean nuk më ka befasuar kurrë.

“Të shikosh një të rritur që sillet në një mënyrë fëminore pa qenë i vetëdijshëm nga larg për papërshtatshmërinë e tij është thelbësisht qesharake”, tha ai.

Seriali, i cili u transmetua deri në vitin 1995, u pasua nga dy filma me metrazh të gjatë.

Adhuruesit e shfaqjes do të rikthejnë disa nga momentet më të mira të personazhit në dokumentarin Happy Birthday Mr.Bean.

Fakti që komedia është vizuale dhe jo verbale do të thotë se ka qenë e suksesshme edhe ndërkombëtarisht.

Suksesi i Mr.Bean është se shfaqja përdor shumë pak dialog, duke e bërë atë të disponueshëm për njerëzit në të gjithë botën që nuk flasin anglisht. /tvklan.al/