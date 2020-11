Shqipëria e pret Kazakistanin

Përfaqësuesja e Shqipërisë në futboll sot do të ballafaqohet me Kazakistanin në Ligën e Kombeve.

Shqipëria e pret me fillim nga ora 18:00, Kazakistanin. Ndeshja i takon Grupit 4 të Ligës C. Pas katër xhirove kryeson Bjellorusia me shtatë pikë, ndërsa Shqipëria zë vendin e tretë me pesë pikë, sa i ka edhe Lituania që gjendet në vend të dytë. Kazakistani është i fundit me 4 pikë.

Në Ligën A ndeshjet më interesante sonte do të jetë ajo e Grupit 2 mes Belgjikës dhe Lituanisë.

Në Ligën B, Turqia do të përballet me Rusinë.