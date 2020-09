Shuarja e një aktori i madh: Kush ishte Adem Mikullovci, nga aktrimi në politikë

Adem Mikullovci (u lind në vitin 1939 në Vushtrri, Kosovë) bënë pjesë në plejadën e aktorëve të ish-Teatrit Popullor Krahinor i Kosovës( tashmë Teatrit Kombëtar i Kosovës ). Pas ndërprerjes së studimeve në Akademinë për Teatër dhe Film në Beograd në vitin 1968 kthehet në Prishtinë dhe fillon punën në teatër.

Prej atij viti(1968) e deri në korrik të vitit 1990, Adem Mikullovci bëri një karierë me 45 role kryesore si dhe rreth 70 role të dyta në shfaqje teatrore. Rolet më të dalluara i realizoi në shfaqjet: “Duke pritur Godonë”,”Po shkoj për gjah”, “Njeriu që pa vdekjen me sy”, “Dashuria”, “Hotel Kashta” me rekord shikueshmërie(nganjëherë me nga dy shfaqje në ditë), “Fundi i botës”, “Miza në vesh”, “Erveheja” etj. Mikullovci gjithashtu ishte regjisor i disa shfaqjeve në teatër, si: “Pas vdekjës”(Çajupi), “Mosha e bardhë”(D.Agolli), “Dan Shejtani”, “Engjulli i stacionit”, monodrama “Bihorasit”(dramatizim i veprës së autorit Q.Sijariq), “Ti mos u përziej”, komedia “Shtrati”, stend up komedia “Përgjuesi” etj.

Krijimtaria – Filmografia

Proka (1984)-aktrim

Kur pranvera vonohet (1980)-aktrim

Era dhe Lisi (1979)-aktrim

Sulmi i kuq (1974)-aktrim

Kad sam bio vojnik (1969)-aktrim

Vakti e han kashten I (2009)-aktrim

Crveni udar (1974)-aktrim

TV produksioni

Kafeneja jonë- (2004 – 2013) (serial hunoristik)-aktrim

Oda e Junikut-(film televiziv)-Regji/aktrim

Duke pritur Godon (1977)dramë-aktrim

Ditari i Lec pazhecit (1975)(komedi)-aktrim

Qesh e ngjesh (1982)(humor)

Gëzuar viti i ri (1976)

Burleska(komedi).

Qka Ka Shpija (2014-aktiv aktrim.

Videoproduksioni

Mahmutovitët dhe Rexhepovitët

Vjeshtë e zymtë e profesor Nexhatit

Kur do të kthehet Remziu

Katunar e shehërli

Mëhalla jonë

Qëndresa

Sadri Llapjani

Tëgjithë me ne, (2000)

Mësuesi

Një pallto për babain tim në burg

Një buqet buzqeshje

Kariera politike

Në vitin 1990 ai ishte në mesin e deputetëve të Kuvendit të Kosovës të cilët shpallën Deklaratën Kushtetuese të 2 Korrikut.

Mikullovci hyri sërish në politikë kur u bashkua me Vetëvendosjen në maj të vitit 2017. Në zgjedhjet parlamentare të atij viti ai u zgjodh deputet në Kuvendin e Kosovës.