Zyrtarët e Inteligjencës së SHBA: Rusia po nxit përplasjet raciale

Protesta të dhunshme kanë shpërthyer në 30 qytetet të SHBA-ve pas vrasjes së një personi me ngjyrë George Floyd të paarmatosur nga një polic në Minneapolis, Minnesota.

Tani shtatë zyrtarë amerikanë të inteligjencës akuzojnë Rusinë se po nxit përplasjet raciale në SHBA, me qëllimin për të ndikuar në zgjedhjet e ardhshme presidenciale.

“The New York Times”, në një artikull metodat e ndikimit dhe qëllimet e Rusisë, dhe ndërsa citon shërbimet e inteligjencës së SHBA, shkruan se Rusia, nëpërmjet disa grupeve supermaciste të bardha po inicion dhunë dhe tension për të rritur edhe zemërimin tek grupet afroamerikane në SHBA.

Artikulli i publikuar nga “The New York Times”:

Qeveria ruse ka rritur përpjekjet për të ndezur tensionet racore në Shtetet e Bashkuara, si pjesë e përpjekjes së saj për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale të nëntorit, duke përfshirë përpjekjen për të nxitur dhunë nga grupet e bardha supremaciste dhe për të ngjallur zemërimin mes afrikano-amerikanëve, sipas shtatë zyrtarë amerikanë të informuar mbi inteligjencën.

Agjensia e inteligjencës kryesore ruse, S.V.R., me sa duket ka shkuar përtej metodave të ndërhyrjes në vitin 2016, kur operativët u përpoqën të shkaktojnë armiqësi racore duke krijuar grupe të rreme të Black Lives Matter dhe përhapjen e dezinformatave për të depresionuar pjesëmarrjen e zezë të votuesve. Tani, Rusia gjithashtu po përpiqet të ndikojë në grupet e bardha supremaciste, thanë zyrtarët; ata dhanë disa detaje, por një zyrtar tha që hetuesit federalë po shqyrtojnë se si financohet të paktën një organizatë neo-naziste me lidhje me Rusinë.

Përpjekjet e tjera ruse, të cilat agjencitë e inteligjencës amerikane kanë ndjekur, përfshijnë thjesht shtytjen e nacionalistëve të bardhë për të përhapur më agresivisht mesazhe urrejtjeje dhe për të forcuar trillimet e tyre. Operatorët rusë po përpiqen gjithashtu t’i shtyjnë grupet e zeza ekstremiste drejt dhunës, sipas zyrtarëve të shumtë, megjithëse nuk detajuan se si.

Më shumë operacione të ndikimit publik të Rusisë, si organizatat e lajmeve të mbështetura nga shteti, kanë vazhduar të shtyjnë narracione përçarëse raciale, duke përfshirë histori që theksojnë akuzat e abuzimit të policisë në Shtetet e Bashkuara dhe duke theksuar racizmin kundër afrikano-amerikanëve brenda ushtrisë.

Rusia gjithashtu ka rregulluar metodat e saj për të shmangur zbulimin. Në vend që të përhapin mesazhet sa më shumë që të jetë e mundur, pasi në vitin 2016, operativët rus përdorën grupe private në Facebook, postime në bordin e mesazheve në internet dhe dhoma bisedash të mbyllura që janë më të vështira për tu monitoruar, sipas zyrtarëve të inteligjencës.

Qëllimi parësor i Rusisë, sipas disa zyrtarëve të informuar për inteligjencën, i cili foli në kushte anonimiteti për të diskutuar informacione të ndjeshme, është të nxisë një ndjenjë kaosi në Shtetet e Bashkuara, megjithëse motivimet e tij janë në diskutim dhe të vështirë për t’u deshifruar në mungesë të lartë burimesh të fshehta të inteligjencës brenda Moskës.

Efekti i drejtpërdrejtë i ndërhyrjes së tij në politikën presidenciale është më pak i qartë, megjithëse disa zyrtarë amerikanë thanë që Rusia besonte se aktet e dhunës mund të forcojnë mundesine e rizgjedhjes së Presidentit Trump nëse ai mund të argumentojë se një përgjigje ndaj një episodi të tillë kërkonte vazhdimësi dhe se ai përfaqësonte një qasje ligji dhe rendi.

FBI dhe agjencitë e tjera të inteligjencës nuk pranuan të komentojnë aktivitete specifike ruse.

“Ne shohim që Rusia është e gatshme të kryejë më shumë operacione të përçarëse të ndikimit për shkak se si e percepton konfliktin e saj me Perëndimin,” tha David Porter, një agjent i lartë i Task Forcës së Ndikimit të Jashtëm të FBI-së, muajin e kaluar në një konferencë të sigurisë zgjedhore në Uashington.

Ai shtoi, “Ta themi thjesht, në këtë hapësirë, Rusia dëshiron të na shikojë të ndahemi.”

Për shkak se Rusia është duke u përpjekur të forcojë mesazhet e grupeve ekzistuese, ndërhyrja e saj është e vështirë për zyrtarët amerikanë ta luftojnë duke pasur parasysh mbrojtjet e bëra në fjalën e ndryshimit të parë. Qeveria ka autoritetin ligjor për të ndaluar gjuhën e urrejtjes që shprehimisht mbron dhunën, dhe kompanitë e mediave sociale vazhdojnë të ccaktivizojnw llogari të lidhura me inteligjencën ruse ose grupet e dezinformimit.

Përpjekjet për të përkeqësuar ndarjet racore janë vetëm një pjesë e operacioneve të ndikimit të Rusisë në vitin 2020; Agjensitë e inteligjencës në Moskë promovojnë një larmi narrative dhe çështje përçarëse. Por ndoshta asnjë çështje më e vështirë nuk ekziston në Shtetet e Bashkuara sesa drejtësia dhe privilegji racor, dhe zyrtarët u shprehën të shqetësuar që amplifikimi i ndarjeve midis racave mund të shkaktojë dëmin më të madh në strukturën sociale të vendit.

Shërbimet e inteligjencës ruse morën parasysh natyrën përçarëse të marshimit supremacist të bardhë të vitit 2017 në Charlottesville, Va., I cili çoi në vdekjen e një kundërshtari, dhe arritën në përfundimin se promovimi i grupeve të urrejtjes ishte metoda më efektive e mbjelljes së mosmarrëveshjes në Shtetet e Bashkuara, sipas raporteve të inteligjencës amerikane të përshkruara nga zyrtarët.

Disa zyrtarë amerikanë besojnë se Rusia po përpiqet të minojë demokracinë Amerikane dhe qëndrimin e vendit në botë duke drejtuar debate drejt ekstremeve.

“Një nga qëllimet e Rusisë është dobësimi i institucioneve dhe armatosja e racës, është një mënyrë se si ata mund ta bëjnë atë,” tha Laura Rosenberger, drejtoresha e Aleancës për Sigurimin e Demokracisë. “Një Amerikë e ndarë është një Amerikë më e dobët. Kur ne nuk jemi në gjendje të zgjidhim së bashku sfidat tona, Rusia është më e aftë të shtri fuqinë e saj në të gjithë botën. ”

Zyrtarët amerikanë janë të ndarë nëse Rusia po provokon ndarje racore për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale. Disa zyrtarë mendojnë se përpjekja është e ndarë nga çdo përpjekje e Kremlinit për të favorizuar Trump. Por të tjerët argumentojnë se zyrtarët e inteligjencës ruse besojnë se përpjekjet e tyre mund të ndihmojnë të dalin më shumë nga votuesit kryesorë të Trump, megjithëse të kuptuarit e tyre për politikën zgjedhore amerikane është i paqartë.

Zyrtarët amerikanë po shqyrtojnë gjithashtu lidhjet midis inteligjencës ruse dhe disa grupeve të bardha supremaciste, sipas një zyrtari të inteligjencës.

FBI po shqyrton çdo lidhje midis inteligjencës ruse dhe Rinaldo Nazzaro, një qytetar amerikan që themeloi një grup neo-nazist, Baza, sipas ish zyrtarëve amerikanë. Ai jeton në Shën Petersburg të Rusisë dhe është i martuar me një shtetase ruse, sipas ish zyrtarëve të qeverisë. The Guardian së pari raportoi identitetin e tij.

Duke kaluar nga pseudonimet Norman Spear dhe Roman Wolf, Z. Nazzaro ka thënë publikisht se ai dhe anëtarët e grupit të tij i kushtojnë më pak rwndwsi fushatave për të ndikuar në publik dhe më shumë në zhvillimin e aftësive ushtarake dhe të mbijetesës.

Nazzaro bleu pronë në Washington State në Dhjetor 2018, një transaksion që ka rënë në vëmendje të FBI si pjesë e hetimit të saj në Bazë. Një grup antifashist i krahut të majtë ka thënë se Baza ka për qëllim të krijojë një kamp stërvitje në nwn tokë.

FBI arrestuan tre anëtarë të Bazës në janar përpara një proteste për të drejtat e armëve në Richmond, Va. Tre të tjerë në Gjeorgji me lidhje me grupin e urrejtjes dhe një tjetër në Wisconsin u arrestuan gjithashtu si pjesë e përpjekjes së byrosë për të zbardhur aktivitetet e saj.

Rusia ose oligarkët rusë tashmë po financojnë grupe të ekstremit të djathtë në Evropë, sipas zyrtarëve aktual dhe të mëparshëm. Klubi i motorëve “Night Wolves” ka marrë mbështetje nga rusët dhe ka punuar për të mbjellë kaos në Evropën Lindore. Lëvizja Perandorake Ruse, një tjetër grup i krahut të djathtë me mbështetjen e nënkuptuar të Moskës, ka dërguar luftëtarë në Ukrainën lindore, dhe organizatat e tjera ruse kanë ofruar trajnime për armët grupeve të ekstremit të djathtë në Evropë.

Taktikat datojnë të paktën në Luftën e Ftohtë, kur Bashkimi Sovjetik u përpoq të përkeqësonte tensionet racore në Shtetet e Bashkuara. “Përpjekjet më të suksesshme në këto lloj aktivitetesh ndërhyrjeje janë ato që shfrytëzojnë ndarjen e vërtetë,” tha Rosenberger.

Studiuesit e pavarur vazhdojnë të identifikojnë llogaritë e mediave sociale me lidhje ruse. Gara ishte ndër çështjet kryesore që llogari të tilla u përpoqën të nxisin ndarjen, tha Young Mie Kim, një profesor i Universitetit të Wisconsin që studion komunikimin politik në internet. Të tjerët përfshinin nacionalizmin, emigracionin, kontrollin e armëve dhe të drejtat e homoseksualëve.

Kim gjurmoi postimet në Instagram vjeshtën e kaluar që përdornin taktika të ngjashme me përpjekjet e 2016 të operatoreve ruse dhe konfirmoi se më shumë se dy duzina ishin të lidhura me Rusinë. Facebook, i cili zotëron Instagramin, më pas i mori offline.

“Trollët e Rusisë pretenduan se ishin njerëz amerikanë, përfshirë grupe politike dhe kandidatë,” shkruajti Kim në një postim për Qendrën Brennan për Drejtësi. “Ata u përpoqën të mbillnin ndarje duke synuar të majtën dhe të djathtën me postime për të nxitur zemërim, frikë dhe armiqësi. Pjesa më e madhe e veprimtarisë së tyre dukej e dizajnuar për të dekurajuar disa njerëz nga votimi. Dhe ata u përqëndruan tek ata tw lëkundurit. ”

Përveç postimeve në media sociale, organizatat e lajmeve të mbështetur nga Rusia kanë theksuar gjithashtu tema përçarëse racore.

Rusia Sot, stacioni televiziv i kontrolluar nga Kremlini, ka nxitur ndarjen nga të dy palët. Javën e kaluar, RT bëri një histori në lidhje me një video të policisë së Nju Jorkut që arrestonte një njeri të zi që nxiti zemërim. Organizata ka postuar gjithashtu postime nw twitter, me qëllim nxitjen e armiqësisë, duke publikuar një artikull në janar duke akuzuar The New York Times për urrejtjen e të bardhëve dhe kritikimin e Hank Azaria për heqjen dorë nga zëri i Apu në “The Simpsons” për shkak të stereotipit të tij për aziatikët e Jugut. /Konica.al