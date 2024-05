Aktorja e “Gone Girl”, Emily Ratajkowski ka marrë vëmendjen e fansave me fotografitë e fundit të publikuara në Monaco.

Ratajkowski kishte veshur një bikini të vogël të printuar gjithandej me fotografi të ndryshme të grave të veshura me bikini dhe të brendshme, të cilat i bashkoi me një fund në të njëjtin print.

Ajo kishte kombinuar edhe një kapelë të zezë që i shkonte goxha me bikinet që dukeshin ngjyrë pink.