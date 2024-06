Moti për sot pritet të jetë me diell dhe i nxehtë.

Në zonën veriperëndimore nuk përjashtohet mundësia për ndonjë reshje të izoluar.

Temperaturat do të shënojnë ngritje, me minimale që do të lëvizin prej 15 deri në 17°C, ndërsa ato maksimale prej 28 deri në 31°C.

Era do fryjë nga drejtimi i verilindjes me shpejtësi prej 13-37 km/h, njofton Meteo Kosova.