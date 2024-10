LDK-ja reagon pas dënimit të dy zyrtarëve komunalë të Suharekës për keqpërdorim të detyrës zyrtare

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka reaguar pas dënimit të dy zyrtarëve komunalë të Suharekës, Berat Kabashi dhe Beqir Berisha, për keqpërdorim të detyrës zyrtare.

Gjykata Themelore në Prizren ka dënuar me nga 6 muaj burgim për të dy, i cili më pas është zëvendësuar me dënim me gjobë prej 3 mijë eurosh për secilin.

“Zëri jonë ka filluar të dëgjohet nga institucionet e drejtësisë, ndonëse me vonesë,” thuhet në reagimin e LDK-së.

Partia shpreh keqardhje se “kryefajtori i të gjitha shkeljeve në pushtetin aktual komunal akoma vazhdon ta ushtrojë detyrën e kryetarit të Komunës së Suharekës, ndonëse është duke u hetuar nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës.”

LDK thekson se dënimi dy zyrtarëve komunalë të Suharekës është “vetëm njëra nga qindra shkeljet e shumta që kanë ndodhur në dy qeverisjet e Bali Muharremajt.”

“Nëse do të ishin ndërmarrë masa ligjore më herët, shumë nga shkeljet do të ishin parandaluar.”

Dënimi lidhet me një vepër penale të kryer në vitin 2018, në vitin e parë të qeverisjes Muharremaj.

“Kjo ngjarje vë në pah dëmin e mundshëm që mund të jetë shkaktuar për buxhetin e qytetarëve,” thuhet nw reagimin e LDK-së nw ./PrizrenPress.com/

