Vdes në moshën 70-vjeçare vëllai i Michael Jackson, Tito Jackson

Sipas raportimeve, Tito Jackson, i cili u bë i famshëm së bashku me vëllezërit e tij në “Jackson 5”, ka vdekur. Ai ishte 70 vjeç.

Lajmi u raportua fillimisht nga “ET” me Steve Manning, një mik i vjetër i familjes Jackson dhe ish-menaxher i familjes Jackson, duke i thënë medias se ai vdiq të dielën. Nipi i Titos, Siggy Jackson, konfirmoi vdekjen e tij për “People”.

Me vëllezërit e motrat Jackie, Jermaine, Marlon dhe Michael Jackson, Tito u bë një hit i Motown si një e pesta e “Jackson 5”, më vonë “The Jacksons”, shkruan Usa Today.

Katër këngët radhazi të grupit në Billboard Hot 100 No. 1 “I Want You Back”, “ABC”, “The Love You Save” dhe “I’ll Be There” ishin pjesë e themelit të asaj që u bë e njohur si ”Jacksonmania”, si vëllezërit që gjetën rrugën e tyre në zemrat e Amerikës nën drejtimin e ashpër të babait Joe Jackson.

Jackson u përfshi në ‘Rock and Roll Hall of Fame’ si pjesë e “Jackson 5” në 1997 dhe fitoi tre nominime për “Grammy” gjatë karrierës së tij si pjesë e grupit për performancën më të mirë R&B nga një duo ose grup dhe performancën më të mirë vokale bashkëkohore nga një duo ose grup.

Grupi publikoi 16 albume në studio, 10 si “Jackson 5” dhe gjashtë si “The Jacksons”, duke u bërë një emër i njohur si njësi dhe si individë.

“The Jacksons” u bënë një sensacion kombëtar, një grup i rëndësishëm djemsh me sukses të lartë dhe kulturor. /Telegrafi/