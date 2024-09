Këto ndeshjen janë zhvilluar në kuadër të Javës së shtatë të kampionatit.

Në Drenas, përballja mes Feronikelit dhe Malishevës ka parë një pjesë të parë me përpjekje nga të dyja skuadrat, por pa finalizim. Në pjesën e dytë, Malisheva ka kaluar në avantazh me golin e Xhakës në minutën e gjashtëdhjetë e katërt. Megjithatë, fusha nuk ka prodhuar ndryshim rezultati deri në minutën e nëntë të kohës shtesë, kur Feronikeli ka barazuar me një gol të vonë, duke e mbyllur ndeshjen 1-1.

Ndërkohë, në Gjilan, ndeshja mes Gjilanit dhe Prishtinës ka pasur një rrjedhë tjetër.

Prishtina ka kaluar e para në epërsi me golin e Krasniqit në minutën e njëzet e dytë, por Gjilani ka reaguar shpejt. Goli i barazimit ka ardhur në minutën e tridhjetë e gjashtë nga Shabani, ndërsa fitoren për vendasit e ka siguruar Ramadani me një gol në minutën e tetëdhjetë e një, duke mbyllur ndeshjen me rezultat 2-1.

Me këtë fitore, Malisheva ngjitet në krye të tabelës së Superligës me katërmbëdhjetë pikë.