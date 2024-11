Policia e Kosovës ka njoftuar se në 24 orët e fundit në Kosovë janë shpërndarë 2 mijë e 224 tiketa trafiku.

Sipas forcave të rendit, u regjistruan edhe 46 aksidente trafiku me dëme materiale, 19 të tjera me të lënduar ndërsa një aksident me fatalitet.

Gjatë 24 orëve të fundit u arrestuan 21 persona ndërsa 13 u dërguan në mbajtje.