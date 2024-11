Katër të arrestuar në Rahovec, s’e larguan traktorin nga trafiku, i kanosën edhe policët

“Policia gjatë patrullimit kanë hasur në një mjet bujqësor ( traktor) të drejtuar nga i dyshuari mashkull kosovar. Nga i njëjti patrulla ka kërkuar që mjeti me rimorkio të largohet nga trafiku, mirëpo drejtuesi me tre të dyshuar të tjerë duke mos respektuar urdhrat i kanë kanosur verbalisht zyrtarët policorë. Katër të dyshuarit janë arrestuar dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje”, thotë policia në raport.