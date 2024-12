Rahovec: Fillon ndërrimi i gypit të ujësjellësit, do të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë

KRU “Gjakova” njofton konsumatoret e lagjes “Haxhi Hoti” në Rahovec se kanë filluar punimet për ndërrimin e gypit të ujësjellësit nga fi40 çelik ne fi40 PVC dhe kanalizimit nga fi100 në fi300, për t’i eliminuar problemet që kanë hasur qytetarët.

Me anë të një postimi në Facebook bëhet e ditur se ky investim është bashkëpunim i kompanisë së bashku me Komunën e Rahovecit.

Tutje theksohet se punimet do të zgjasin 3 ditë dhe do të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë, duke shpresuar në mirëkuptimin e qytetarëve.