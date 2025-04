Parashikimi i motit për të martën

Të martën parashikohet të mbajë mot kryesisht me diell në pjesën e parë të ditës, ndërsa orëve të pasditës dhe mbrëmjes, priten zhvillime konvektive të vranësirave, të cilat do të gjenerojnë rrebeshe lokale shiu, të shoqëruara me shkarkesa rrufesh. Nuk përjashtohet mundësia për breshër.

Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme, e cila në momente të caktuara pritet të jetë mjaft e fuqishme, me shpejtësi prej 15-60 km/h.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga 9 deri në 11°C, ndërsa ato maksimale nga 24 deri në 27°C. /MeteoKosova/