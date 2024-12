Bashkimi e shkarkon Raduloviqin

Bashkimi e ka shkarkuar trajnerin maqedonas, Darko Raduloviq.

Prizrenasit kanë ndërprerë bashkëpunimin me të, pas rezultateve të fundit të ekipit e humbja me Pejën ka kulmuar me vendimin e tillë.

“Me marrëveshje të dyanshme kemi ndarë rrugën e bashkëpunimit. Falënderojmë trajnerin Raduloviq për kontributin, profesionalizmin dhe përkushtimin e tij gjatë këtyre katër muajve. Trajnerit Raduloviq i dëshirojmë suksese në karrierën e tij të ardhshme. Zëvendësimi i tij do të bëhet i ditur në ditët në vijim”, shkruan në njotimin e klubit.

Raduloviq mori drejtimin e skuadrës në fillim të këtij stinori duke u eliminuar nga Kupa që në ndeshjen e parë, por në Superligë pati seri fillestare prej 7 fitoreve rradhazi, megjithatë më pas erdhi edhe seria negative me disa humbje të papritura dhe palët vendosën për ndërprerjen e bashkëpunimit./PrizrenaPress.com/