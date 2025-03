Presidentja Osmani: Shumë shpejt do ta kemi datën për seancën konstituive të Kuvendit

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se shumë shpejt do ta shpall datën për seancën e konstituimit të Kuvendit.

Ajo ka thënë se po analizohet se deri kur mund të kryhen të gjitha përgatitjet.

“Ka ardhur shkresa zyrtare nga KQZ ku na njofton me rezultatet e zgjedhjeve të certifikuara, mënyrën se si ndahen ulëset. Ka afat prej 30 ditësh që parashihet për thirrjen e seancës. Ekipa ime ligjore po analizon se sa mund të ketë nevojë për kohë, për përgatitje të seancës, në mënyrë që kur thirret seanca të jetë e suksesshme, gjithçka do të bëhet brenda afatit. Nuk mund të jap datë, por shumë shpejt do ta kemi datën”, tha ajo.