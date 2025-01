Kandidati i LDK-së për deputet Xhavit Ukaj viziton Shejh Ismail Shehun dhe veteranët e luftës në Has

Kandidati për deputet nga radhët e LDK-së, Xhavit Ukaj, në kuadër të fushatës zgjedhore, ka realizuar një vizitë në terren te Shejh Ismail Shehu dhe Organizatën e Veteranëve të Luftës në Has.

“Sot patëm nderin të vizitojmë Shejh Ismail Shehun, ku gjatë bisedës kujtuam me respekt të thellë babain e tij të ndjerë Shejh Rexha, një figurë të shquar dhe veprimtar të madh të LDK-së, si dhe një bashkëpunëtor të ngushtë të Presidentit historik Ibrahim Rugova”, shkruan Ukaj në Facebook.

“Shejh Ismail Shehu po vazhdon me përkushtim traditën dhe vlerat e çmuara të trashëguara nga babai i tij, duke i dhënë kontribut të rëndësishëm shoqërisë dhe frymëzuar brezat e sotëm. Ishte një takim plot domethënie, ku ndamë kujtime dhe mësime të vlefshme nga kjo trashëgimi e çmuar”.

Ukaj, i cili në këto zgjedhje garon me numrin 97 , po ashtu vizitoi Organizatën e Veteranëve të Luftës, dega Has.

“Patëm nderin të vizitojmë Organizatën e Veteranëve të Luftës, dega Has. Ishte një takim i mbushur me respekt dhe mirënjohje për ata që dhanë gjithçka për lirinë e atdheut. Bisedat me veteranët na rikthyen në historinë e lavdishme të luftës dhe sakrificës së tyre të pashoqe. Falenderojmë Organizatën për mikpritjen dhe përkushtimin e tyre të vazhdueshëm në ruajtjen e vlerave dhe kujtesës kombëtare”, shkruan Ukaj.