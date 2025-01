Parashikimi i motit për rajonin e Prizrenit, ditë me vranësira dhe të kthjellëta

Moti në Suharekë do të ndryshojë çdo ditë, duke kaluar nga ditë pjesërisht me re në ditë me vranësira dhe kthjellët. Fillimi i javës do të jetë pjesërisht me re, me temperatura maksimale që variojnë nga 13°C deri në 15°C dhe minimale nga 2°C deri në 5°C. Në mes javë, moti do të jetë kryesisht me vranësira, me temperatura të ngjashme.

Drejt fundit të javës, moti do të bëhet pjesërisht me re dhe më pas i kthjellët, me temperatura që mbeten të qëndrueshme, nga 13°C maksimalja deri në 2°C minimalja.

Moti në Dragash do të ndryshojë çdo ditë, duke kaluar nga ditë pjesërisht me re në ditë me vranësira dhe kthjellët. Fillimi i javës do të jetë pjesërisht me re, me temperatura maksimale që variojnë nga 6°C deri në 10°C dhe minimale nga 1°C deri në 4°C. Në mes javë, moti do të jetë kryesisht me vranësira, me temperatura të ngjashme. Drejt fundit të javës, moti do të bëhet i kthjellët, me temperatura që mbeten të qëndrueshme, nga 8°C maksimalja deri në 0°C minimalja. Në përgjithësi, java do të jetë e freskët, me kushte të përshtatshme për aktivitete të ndryshme në natyrë.

Moti në Mamushë do të ndryshojë çdo ditë, duke kaluar nga ditë pjesërisht me re në ditë me vranësira dhe kthjellët. Fillimi i javës do të jetë pjesërisht me re, me temperatura maksimale që variojnë nga 15°C deri në 17°C dhe minimale nga 2°C deri në 4°C. Në mes javë, moti do të jetë kryesisht me vranësira, me temperatura të ngjashme. Drejt fundit të javës, moti do të bëhet i kthjellët, me temperatura që mbeten të qëndrueshme, nga 12°C maksimalja deri në 1°C minimalja.

