97-shi i LDK-së, Xhavit Ukaj: Liria e Prizrenit do të rikthehet në majën e futbollit

Kandidati i LDK-së për deputet, Xhavit Ukaj, ka premtuar se Klubi Futbollistik ‘Liria’ i Prizrenit do të rikthehet në vendin e merituar.

“Patëm kënaqësinë të takojmë Kryetarin Valon Osmani dhe Drejtorin Valon Bytyqi të klubit të futbollit Liria, të cilët po bëjnë një punë të jashtëzakonshme për rikthimin e këtij klubi të qytetit në Superligë”, shkruan Ukaj, i cili në zgjedhjet e 9 shkurtit garon me numrin 97.

“Liria, një klub me traditë të madhe dhe histori të pasur, është krenaria e qytetit tonë. Me përkushtimin dhe vizionin e drejtuesve të saj, jemi të bindur se ky ekip do të rikthehet aty ku e ka vendin – në majat e futbollit tonë! Suksese në këtë rrugëtim!”.

