Për këtë detaje ka dhënë Besim Aliu, nga Instituti Hidrometeorologjik.

Aliu në emisionin Ora 7 në Klan Kosova, ka thënë se një masë e ftohtë e ajrit do të ndikojë në uljen e temperaturave.

“Nuk do të jenë reshje të intensitetit të lartë, por ulja e temperaturave do të ndikojë tek pemët, pasi ato tani janë në fazën e lulëzimit dhe kjo do të ndikojë negativisht tek këto kultura”, deklaroi ai.

Sipas tij, temperaturat minimale do të zbresin edhe deri në -2 e deri në -3 gradë Celsius.