Komisioni Komunal i Zgjedhjeve në Prizren në fazën e fundit të përgatitjeve për zgjedhje

Komisioni Komunal i Zgjedhjeve (KKZ) në Prizren i ka bërë përgatitjet teknike për mbarëvajtjen e zgjedhjeve për Kuvendin e Kosovës që do të mbahen me 9 shkurt 2025.

Pos disa procedurave të vonuara nga Komisioni Qendror Zgjedhor, sipas zyrtarëve përgjegjës nuk është hasur në vështirësi të tjera, ndërkohë që edhe fushata parazgjedhore ka rrjedhur pa telashe.

Sipas drejtuesit të KKZ-së në Prizren, Nysret Bytyqi në këtë komunë janë 76 qendra të votimit me 236 vendvotime dhe aktualisht pritet certifikimi i Këshillave të Vendvotimeve.

“Komuna e Prizrenit i ka përfunduar të gjitha përgatitjet teknike. Në Komunë të Prizrenit janë 76 qendra të votimit me 236 vendvotime. Nominimi për anëtarë të Këshillave të Vendvotimeve nga subjektet politike është kryer para datës 18 janar 2025. Jemi në pritje të certifikimit të Këshillave të Vendvotimeve. Shpresojmë që gjatë këtij vikendi të fillojmë edhe me pjesën e trajnimeve”, ka thënë Bytyqi për Telegrafin.

Ai ka theksuar se nuk ka sfida të theksuara sa i përket këtij procesi, pos vonesës së KQZ-së me ca procedura.

“Sfida nuk ka për momentin. Vetëm pak ka vonesa nga KQZ-ja lidhur me disa procedura. Përndryshe ne me pjesën teknike jemi të gatshëm. Në momentin që i marrim të gjitha materialet e duhura që na nevojiten për trajnerë e për anëtarët e Këshillave të vendvotimit menjëherë do të fillojmë me përgatitjet domethënë me trajnime”, është shprehur Bytyqi.

Në të njëjtën kohë ka vlerësuar se fushata parazgjedhore deri më tani ka rrjedhur pa ndonjë incident.

“Fushata ka shkuar në mënyrë shumë të rregullt. Subjektet politike kanë ardhur të gjitha me rregull i kanë bërë paraqitjet në zyrën e KKZ-së. I kemi në formë tabelare ku i bëjmë verifikimet e të gjitha tubimeve që ata i paraqesin në mënyrë që mos të kenë kundërshti mes vete dhe hapësirat e lejuara. Kështu që çdo gjë ka shkuar në rregull. Nuk kemi pasur informatë se ndonjë subjekt ka pasur ndonjë incident gjatë fushatës. Çdo gjë deri tani ka shkuar në rregull”, ka deklaruar Bytyqi për Telegrafin.

Ai është shprehur optimist se edhe zgjedhjet më 9 shkurt do të jenë të të lira, të drejta dhe demokratike.

“Po shpresojmë se tani janë bërë edhe forma të digjitalizimit, ka me pas kamera në vendvotime, po ashtu në pjesën e qendrës komunale të numërimit do të bëhet numërimi i votave të kandidatëve në Qendrën Sportive, të gjitha me kamera, dhe shpresoj që çdo gjë do të jetë transparente dhe do të ketë më pak ankesa nga subjektet sepse të gjitha kanë mundësi me i pa rezultatet e tyre”, ka pohuar Bytyqi.

Për pjesëmarrje në zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen më 9 shkurt 2025, KQZ ka certifikuar 28 subjekte politike, prej tyre: 20 parti politike; 5 koalicione; 2 nisma qytetare dhe 1 kandidat të pavarur. /Telegrafi/