Balje tha se do të rri në opozitë, nga VV thonë se patën pranuar ta bëjnë ministre

Duda Balje është shprehur se do të qëndrojë në opozitë, ndërsa nga Vetëvendosja pranuan se në negocimin e saj me Albin Kurtit, ka pasur pajtim për t’i dhënë asaj pozitë të ministres.

Arbër Rexhaj, deputet i Vetëvendosjes, e konfirmoi këtë në “Kanal 10”.

“Krejt deputetët i kemi taku, e kemi pranuar me bë edhe ministre Duda Baljen, por unë mendoj që këtu është duke ndodhur diçka për herë të parë, krejt minoritetet iu kanë bashkangjitur qeverisë. Tash mundën me pas vullnet politik deputeti apo deputetja, që unë nuk mundem me paragjyku”, ka thënë ai.