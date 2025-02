Bob Dylan: Nëse ndonjëherë ju kërkohet të shikoni veten, mos e bëni

Bob Dylan ka qenë për më shumë se pesë dekada një influencë e jashtëzakonshme në muzikën dhe në kulturën botërore, jo vetëm me notat muzikore, por edhe me penën e tij. Ai fitoi edhe çmimin prestigjioz: Nobelin për Letërsi.

Çmimi Nobel iu dorëzua me këtë argument: krijimin e frazave të reja poetike brenda traditës madhështore të këngës amerikane.

I lindur në vitin 1941 si Robert Allen Zimmerman, karrierën e tij muzikore Dylan e nisi 1959, duke interpretuar nëpër kafenetë e Minnesotas.

Vitet ‘60-të sjellin bumin e krijimtarisë së tij. Këngë si “Blowin in the Wind” dhe “The Times They are A-Changin” u kthyen në himne të antiluftës dhe të lëvizjeve për të drejtat qytetare.

Në vazhdim ObserverKult ua sjell disa thënie nga Bob Dylan:

– Pas çdo gjëje të bukur fshihet një lloj dhimbje.

– Mos kritikoni atë që nuk mund ta kuptoni.

– Ndonjëherë nuk mjafton të dish se çfarë kuptimi kanë gjërat, ndonjëherë duhet të dish se çfarë nuk ka kuptim.

– Disa njerëz e ndjejnë shiun, të tjerët thjesht lagen.

– Kur nuk keni asgjë, nuk keni as çka të humbni.

– Nuk mund të jesh kurrë i mençur dhe i dashuruar në të njëjtën kohë.

– Ju nuk keni nevojë për një meteorolog për të ditur se në cilën drejtim fryn era.

– Edhe nëse nuk i keni të gjitha gjërat që dëshironi, ji mirënjohës për gjërat që nuk i keni dhe që nuk i dëshironi.

– Nuk arrita të komunikoja, prandaj zgjodha të largohesha.

– Nëse ndonjëherë ju kërkohet të shikoni veten, mos e bëni.

– Ju do të duhet t’i shërbeni dikujt; mirë, mund të jetë djalli, ose mund të jetë Zoti, por ju duhet t’i shërbeni dikujt…