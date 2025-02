Qeveria e ardhshme, qeveri e opozitës – deklarohet Bedri Hamza

Shumica shqiptare i ktheu shpinën Vetëvendosjes…nuk ka koalicion me Vetëvendosjen…opozita si fituese mund ta bëjë qeverinë e ardhshme..

Kështu tha përmbledhtazi Bedri Hamza, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, në konferencën e parë për media ku doli vetë pas konkludimit të zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit.

Hamza foli për qeveri të opozitës “në kohën e duhur” ndërsa përjashtoi koalicion të mundshëm të Vetëvendosjes, të cilët s’arritën të marrin as shumicë parlamenater e as shumicë të votës shqiptare.

“Ne nuk do të përfshihemi në asnjë koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje. Kemi dallime të mëdha. Ata duan pushtet absolut. Nuk kanë as program dhe gjatë fushatës ikën nga ballafaqimi edhe në studiot e debateve”, tha Bedri Hamza.

“Ata i ofenduan kundërshtarët politikë dhe qytetarët. Ata nxitën urrejtje, kurse ne bashkimin dhe bashkëpunimin. Prandaj, ne e kemi detyrim dhe përgjegjësi që t’ju japim qytetarëve qeverinë që ata duan dhe që e kanë votuar”, tha Hamza.

Hamza duke lexuar votimet e djeshme tha se shumica e votuesve shqiptarë votuan që Albin Kurti të mos mund të vazhdojë të qeverisë dhe se “me vullnetin e tyre i besuan opozitës.

“Prandja në këto zgjedhje kanë fuqizuar partitë opozitare”.

“Kjo më obligon mua dhe PDK si partia më e madhe opozitare që të sillemi në mënyrë të përgjegjshme për ta respektuar vullnetin e shumicës shqiptare për ndryshim”, tha ai.

“Ne do të punojmë që t’ju japim qytetarëve qeverinë për të cilën kanë votuar shumica. Më e rëndësishmja, ne do të bashkojmë qytetarët dhe do të punojmë fort për të mbajtur premtimin tonë për ta bërë Kosovën ma t’mirë!”, tha ai.

“Rezultati zgjedhor është që shumica e qytetarëve shqiptarë duan qeveri të re.

Procedurat janë të qarta. Partisë së parë i takon të provojë t’i krijojë institucionet. Nëse nuk mundet, opozita si fituese e këtyre zgjedhjeve, mund ta bëj qeverinë e re”, tha ai.