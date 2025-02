Bashkimi fitoi ndaj Pejës në udhëtim, duke bërë përmbysjen në pjesën e dytë, për të fituar me shifrat 72:87 (22:10, 12:18, 20:34, 18:25), në javën e 21-të të ProCredit Superligës.

Te vendasit u dalluan Tristan Ikpe me 14 pikë e gjashtë asistime dhe Markus Towns me 24 pikë, ndërsa te mysafirët më i miri ishte Mack Smith me 19 pikë e katër kërcime.

Peja ka dhjetë fitore e 11 humbje, derisa Bashkimi 15 fitore e gjashtë humbje.