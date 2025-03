Prokuroria jep detaje për aksionin e fajdes në Prizren – të arrestuarit iu sekuestruan mbi 8 mijë euro dhe një veturë

Hetimet kanë zbuluar se i dyshuari nga koha e pavërtetuar e deri në muajin mars të këtij viti, në bashkëpunim me individë të tjerë, ka ofruar kredi me kamatë të paligjshme për personin që ishte në gjendje të vështirë financiare, duke e detyruar të paguante kamata të larta, të cilat vazhdonin të rriteshin me çdo vonesë në shlyerjen e borxhit.