Ka vdekur dje personi i gjinisë mashkullore i aksidentuar më 14 tetor të këtij viti, në Rahovec.

Njoftimi i plotë i policisë:

AKSIDENT TRAFIKU ME FATALITET /Te rrasat e Rahovecit, 14.10.2021 – 14:00. Në lidhje me rastin është raportuar se me 17.10.2021 viktima mashkull kosovar ka ndërruar jetë. Në lidhje me rastin është konsultuar prokurori i shtetit me urdhër të së cilit trupi i pa jetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion.