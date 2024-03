Këngëtari, Alban Skenderaj, para pak kohësh ka bërë të ditur se do të mbaj një koncert unik më datën gjashtë qershor në “Air Albania Stadium” në Tiranë, shkruan “Kosova Sot Online”.

E lidhur me këtë çështje Albani ka parashtruar një pyetje lidhur me këngët që ai do të këndoj në këtë koncert.

Albani ka shkruar se akoma është duke menduar për këngët që do t’i këndoj atë natë.

Albani ka pyetur se cila është kënga që nuk duhet të mungoj në koncert.

1 / 1

(