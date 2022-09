Andy Ruiz i kërkon luftë Wilderit, ky i fundit i hapur ta pranojë

Andy Ruiz dëshiron të përballet me ish-kampionin e botës në kategorinë e rëndë në WBC, Deontay Wilder, në luftën e radhës, pasi e mundi Luis Ortizin në një meç argëtues të dielën në Kaliforni.

Ish-kampioni Wilder ishte në stadium për ta parë meçin dhe ishte i hapur për ta pranuar ofertën e Ruizin për një luftë në të ardhmen e afërt.

Wilderi do të përballet me Robert Helenius më 15 tetor në Nju Jork, në atë që do të jetë lufta e tij e parë që prej disfatës shkatërruese me nokaut kundër Tyson Fury në trilogjie epike.

“Nëse Deontay fiton në tetor, unë dhe ai e kemi të njëjtin menaxher, prandaj mund ta bëjmë këtë luftë. Eja ta bëjmë. Unë jam i uritur dhe dëshiroj të bëhem kampion përsëri dhe t’i kthej titujt në Meksikë”, tha Ruiz pas fitores kundër Orizit.

Wilderi, i cili ka dy humbje në karrierë dhe të dyja të pësuara nga duart e Furyt, i tregua i hapur për ta pranuar sfidën e Ruizit.

“Deontay Wilder është rikthyer dhe mezi pret t’iu ofrojë tifozëve luftëra të mëdha dhe interesante. Nëse kjo është ajo çfarë kërkojnë tifozët, eja ta bëjmë”, tha Wilder.