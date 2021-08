Angelina Jolie publikon letrën që mori nga një vajzë në Afganistan

Aktorja me famë botërore, njëherësh humanistja e madhe, Angelina Jolie, ka ndarë së fundmi një postim ndjekës me fansat e saj në Instagram.

Ajo ka publikuar një letër që e ka marrë nga një vajzë adoleshente në Afganistan, duke u shprehur në mbishkrimin e saj se do të bëjë të pamundurën që të luftojë për të drejtat njerëzore atje.

Jolie ka shkruar në mbishkrimin e fotografisë, se kjo është arsyeja pse ajo është paraqitur në rrjetet sociale – ndonëse një gjë të tillë nuk e ka bërë kurrë më parë.

Ky është shkrimi i saj i plotë:

“Kjo është një letër që më është dërguar nga një vajzë adoleshente në Afganistan. Tani për tani, njerëzit e Afganistanit po humbasin aftësinë e tyre për të komunikuar në mediat sociale dhe për t’u shprehur lirshëm. Kështu që unë kam ardhur në Instagram për të ndarë historitë e tyre dhe zërat e atyre në të gjithë globin që po luftojnë për të drejtat e tyre themelore të njeriut.

Unë isha në kufirin e Afganistanit dy javë para 11 shtatorit, ku takova refugjatët afganë që kishin ikur nga talebanët. Kjo ishte njëzet vjet më parë.

Isshtë e dhimbshme të shikosh afganët të zhvendosen përsëri nga frika dhe pasiguria që ka kapluar vendin e tyre.

Të shpenzosh kaq shumë kohë dhe para, të kesh derdhur gjak dhe jetë të humbura vetëm për të arritur në këtë, është një dështim pothuajse i pamundur për tu kuptuar.

Të shikosh për dekada se si refugjatët afganë – disa nga njerëzit më të aftë në botë – trajtohen si një barrë është gjithashtu e sëmurë. Duke ditur që nëse do të kishin mjetet dhe respektin, sa shumë do të bënin për veten e tyre. Dhe takimi me kaq shumë gra dhe vajza që jo vetëm donin një arsim, por luftuan për të.

Ashtu si të tjerët të angazhuar, unë nuk do të largohem. Unë do të vazhdoj të kërkoj mënyra për të ndihmuar. Dhe shpresoj se do të bashkohesh me mua”, ka shkruar Jolie.