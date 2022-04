Associated Press: Kina fshehurazi dërgoi sistem raketor kundërajror në Serbi

“Aleati rus, Serbia pranoi një sistem të sofistikuar kundërajror kinez në një operacion të mbuluar këtë fundjavë, mes shqetësimeve perëndimore se një grumbullim i armëve në Ballkan në kohën e luftës në Ukrainë mund të kërcënojë paqen e brishtë në rajon”, shkruan Associated Press.

Mediat dhe ekspertët ushtarakë thanë të dielën se gjashtë avionë transporti Y-20 të Forcave Ajrore Kineze ateruan në aeroportin civil të Beogradit herët të shtunën, duke raportuar se mbanin sisteme raketore tokë-ajër HQ-22 për ushtrinë serbe.

Avionët kinezë të mallrave me shenja ushtarake u fotografuan në aeroportin Nikola Tesla të Beogradit. Ministria e Mbrojtjes e Serbisë nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës së AP për koment.

Dorëzimi i armëve mbi territorin e të paktën dy vendeve anëtare të NATO-s, Turqisë dhe Bullgarisë, u pa nga ekspertët si një demonstrim i shtrirjes globale në rritje të Kinës.

“Pamja e Y-20 ngriti vetullat sepse ata fluturuan masivisht në krahasim me një seri fluturimesh me një avion,” shkroi revista online The Warzone. “Prania e Y-20 në Evropë në çdo numër është gjithashtu një zhvillim mjaft i ri.”

Analisti ushtarak serb Aleksandar Radiç tha se “kinezët kryen demonstrimin e tyre të forcës”.

Presidenti serb Aleksandar Vuçiç konfirmoi gjithsesi shpërndarjen e sistemit me rreze të mesme që u ra dakord në 2019, duke thënë të shtunën se ai do të paraqesë “krenarinë më të re” të ushtrisë serbe të martën ose të mërkurën.

Ai më herët ishte ankuar se vendet e NATO-s, të cilat përfaqësojnë shumicën e fqinjëve të Serbisë, po refuzojnë të lejojnë fluturimet e shpërndarjes së sistemit mbi territoret e tyre mes tensioneve për agresionin e Rusisë ndaj Ukrainës.

Edhe pse Serbia ka votuar në favor të rezolutave të OKB-së që dënojnë sulmet e përgjakshme ruse në Ukrainë, ajo ka refuzuar t’i bashkohet sanksioneve ndërkombëtare kundër aleatëve të saj në Moskë ose të kritikojë drejtpërdrejt mizoritë e dukshme të kryera nga trupat ruse atje.

Në vitin 2020, zyrtarët amerikanë paralajmëruan Beogradin kundër blerjes së sistemeve kundërajrore HQ-22, versioni i eksportit i të cilit njihet si FK-3. Ata thanë se nëse Serbia vërtet dëshiron t’i bashkohet Bashkimit Evropian dhe aleancave të tjera perëndimore, ajo duhet të harmonizojë pajisjet e saj ushtarake me standardet perëndimore.

Sistemi i raketave kineze është krahasuar gjerësisht me sistemet e raketave amerikane Patriot dhe ruse S-300, megjithëse ka një rreze më të shkurtër se S-300 më të avancuara. Serbia do të jetë operatori i parë i raketave kineze në Evropë.

Serbia ishte në luftë me fqinjët e saj në vitet 1990. Vendi, i cili po kërkon zyrtarisht anëtarësimin në BE, tashmë ka rritur forcat e tij të armatosura me armë ruse dhe kineze, duke përfshirë avionë luftarakë, tanke luftarake dhe pajisje të tjera.

Në vitin 2020, iu dorëzua dronët Chengdu Pterodactyl-1, të njohur në Kinë si Wing Loong. Dronët luftarakë janë në gjendje të godasin objektivat me bomba dhe raketa dhe mund të përdoren për detyra zbulimi.

Në Perëndim ka frikë se armatosja e Serbisë nga Rusia dhe Kina mund të inkurajojë vendin ballkanik drejt një lufte tjetër, veçanërisht kundër ish-krahinës së saj të Kosovës që shpalli pavarësinë në vitin 2008. Serbia, Rusia dhe Kina nuk e njohin shtetësinë e Kosovës, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe shumica e vendeve perëndimore e bëjnë këtë.

