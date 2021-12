Barcelona kërkon transferimin e tre lojtarëve të Chelsea-t

Barcelona po kërkon të bëjë marrëveshje me fituesin në fuqi të Ligës së Kampionëve, Chelsea, sipas Mundo Deportivo.

Janë tre emra specifikë të përmendur me interes të veçantë në raport: Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger dhe Christian Pulisic.

Blaugranët do të shpresojnë të sjellin dy prej këtyre emrave të parë në verë, kur kontratat e tyre përkatëse me blutë t’u mbarojnë, ndërsa ky i fundit është dikush që do të donin ta nënshkruanin në huazim në janar.

Shoku i skuadrës së Sergino Dest, në kombëtaren Amerikane, ka luftuar me lëndime këtë sezon, gjë që ka ndikuar në rëndësinë e tij në një ekip të Chelsea-t.

Kjo do të thotë se Pulisic është i hapur për një largim, me Barcelonën që e shikon atë si dhe Ferran Torres të Manchester City.

Me Azpilicueta që po përballet gjithashtu me konkurrencë si në krahun e djathtë ashtu edhe në qendërmbrojtësin e djathtë në sistemin e Thomas Tuchel, mendohet se lojtari spanjoll mund të jetë i hapur për një largim nga Stamford Bridge – veçanërisht me një vend në Katar për Kupën e Botës 2022.

Gjërat janë ndryshe në rastin e Rudiger, i cili është një titullar i caktuar në vijën e pasme të bluve, ndërsa edhe i tij shihet si marrëveshja më e komplikuar për t’u përfunduar.

Reprezentuesi gjerman po kërkon paga që Barcelona nuk do të jetë në gjendje t’i përballojë, me disa nga klubet më të mëdha evropiane që konkurrojnë për nënshkrimin e tij.

Barcelona gjithashtu do të ishte e interesuar për Andreas Christensen, por ata mendojnë se ndërkombëtari danez do të nënshkruajë një zgjatje me Chelsean.

