“BREZA GRASH”, libri më i ri i poetes Adelina Xhaferi

Stina e pranverës sjell gjithmonë botime të reja letrare. Sot, më 11 qershor 2022 doli në dritë të botimit libri i dytë me poezi i poetes së re dhe magjistres së letërsisë nga qyteti i Gostivarit, Adelina Xhaferi, i titulluar me një titull mjaft tërheqës, “BREZA GRASH”, vepër në të cilën kjo poete, me një numër të konsiderueshëm të poezive lirike sjell një frymë të re.

Duke e vënë theksin kryesor te mënyra se si dashuron dhe si dashurohet vajza, gruaja në një shoqëri shqiptare, e lidhur rrënjësisht me kanunin dhe me çdo element që e simbolizon këtë gjë, ajo krijon vargje që janë pjesë e secilit prej nesh, vargje që janë të lidhura fort me të kaluarën tonë dhe me atë se si për frymën dashurore të grave perëndia duhej t’i pranonte lutjet e shumta.

Libri në fjalë, u përkrah nga Ministria e Kulturës e vendit tonë dhe u shtyp në shtypshkronjën “Syth” në qytetin e Tetovës.

Më poshtë po përcjellim një poezi nga ky libër, që bën bashkë tradicionalen dhe modernen e letërsisë sonë.

QE DASHURIA, IMZOT

M’the IMZOT se n’fillim qe fjala…

Sa guximshëm m’paske gënjyer n’mesha t’dielash!

E un’…

…gjiçelur…flok’shprishur…

e më keq se k’to

veç n’rendje fjal’sh e marrë paskam qen’…

IMZOT!

M’thuaj nga sot e tutje se qe DASHURIA!

Po! Dashuria…

Dhe n’kraharorin tënd me koh’ ka fjetur

siç qe n’mua dhe n’jetën e një t’treti

më shum’ se bekim jete.

…pastaj…

un’…ti…

e brezat e harruar t’grave gjëm’zeza

le t’jetojmë për të!

E para qe IMZOT.

Thuaji psalm mbi kokat tona!