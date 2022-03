Dashit i rikthehet ish-i, Akrepi do bjerë keq brenda në dashuri, ç’do ndodhë këto ditë sipas yjeve

Shumë gjëra do ndodhin këtë javë. Hëna është në Gaforren emocionale në pjesën më të madhe të fundjavës derisa të hyjë në Luan të dielën. Dielli dhe Neptuni gjithashtu lidhen të dielën, duke sjellë një atmosferë romantike, ëndërrimtare dhe duke rritur intuitën dhe ndjeshmërinë tuaj. Të mërkurën, Hëna hyn në Virgjëreshë. Më në fund, të enjten, Mërkuri lidhet me Uranin, planetin e surprizave, ndaj prisni të papriturën!

Dashi – Po kërkoni një lidhje? Kjo mund të jetë java e duhur për ju! Ekziston vetëm një problem me të cilin mund të duhet të përballeni fillimisht, dhe ai është ish-i juaj. Hëna e së dielës është një tranzit i shkëlqyeshëm për flirtim dhe për t’u ndjerë i gjallë, por lidhja Diell/Neptun në të njëjtën ditë nuk është dhe aq e mirë. Vendosni kufij: Nëse jeni duke kërkuar thjesht argëtim, sigurohuni që t’ja bëni të ditur.

Demi – Hidhni grepat! Hëna e kësaj fundjave po ju ndihmon që 1. të jeni më shumë në kontakt me ndjenjat tuaja dhe 2. të tregoni emocionet tuaja dhe t’i tregoni të dashurit tuaj se si ndiheni në të vërtetë. Pasi të keni mposhtur frikën, caktoni një takim të mërkurën. Hëna e Virgjëreshës po aktivizon zonën tuaj të romancës, seksit dhe argëtimit në grafikun tuaj, kështu që nëse jeni duke kërkuar për një takim romantik apo një lidhje të nxehtë, yjet janë 100% në anën tuaj.

Binjakët – Ju mund të ndiheni pak konfuz në marrëdhënien tani. Jeni me dikë që mendoni se jeni gati t’i përkushtoheni, por nuk jeni të sigurt se si ndihet partneri juaj për statusin tuaj të marrëdhënies. Si mund ta dini saktësisht nëse është koha për ta qartësuar marrëdhënien? Është e lehtë, bisedoni me të! Kjo nuk është javë e mbushur me aksione, por është një kohë e mrekullueshme për të vendosur pikat mbi i.

Gaforrja – Këtë javë duhet të merrni në konsideratë edhe njerëzit që nuk janë tipi juaj. Ju keni një tip specifik, aq specifik sa ish-ët tuaj janë shumë të ngjashëm, por këtë javë, ndyshoni pak. Ndoshta jo të gjitha gjërat ju pëlqejnë tek një person, por kjo nuk do të thotë se nuk ia vlen! Provoni diçka të re në shtrat këtë javë dhe nuk do të pendoheni. Kthejeni jetën tuaj të dashurisë në një aventurë!

Luani – Po ndiheni pak të hutuar tani. Ajo që normalisht funksionon në jetën tuaj të dashurisë si brenda ashtu edhe jashtë shtratit thjesht nuk e bën më për ju. Është e lehtë të mendosh se e ke humbur pasionin në marrëdhënien tënde, por kjo nuk është e vërtetë! Thjesht duhet t’i shkundësh pak gjërat. Provoni një vend të ri për mbrëmjen e takimit, lidhuni me dikë që nuk është tipi juaj i zakonshëm, blini disa lodra të reja ose të brendshme, ose të gjitha të mësipërmet! Sa më shumë t’i shijoni gjërat këtë javë, aq më mirë!

Virgjëresha – Kjo është një fundjavë e mrekullueshme për takime. Por duhet të jeni shumë të kujdesshëm sepse ka një mundësi të madhe të kapeni pas ndjenjave. Thënë kjo, nëse ju pëlqen të veproni me ndjenjë, kjo mund të jetë një javë e shkëlqyer për romancë! Nëse jeni duke kërkuar për një argëtim të çuditshëm, e enjta është ditë e shkëlqyer për të shijuar gjërat në dhomën e gjumit!

Peshorja – Epo, këtë fundjavë keni shumë punë. Na vjen keq, por është e vërteta! Nëse arrini të gjeni pak kohë larg punës, hëna e Luanit në fillim të javës është e mrekullueshme për të dalë dhe për të pasur takime të reja. Mos prisni shumë veprime të nxehta, thjesht shikojeni këtë javë si një mundësi për të takuar njerëz të rinj ose për të kaluar një natë argëtuese.

Akrepi – Kjo është një javë super emocionale! Mund të jetë plot me romancë që të duket sikur është drejtpërdrejt nga një film ose mund të përfshijë një thyerje zemre totale. Çelësi për ta bërë të funksionojë në favorin tuaj është të vendosësh kufij. Ju jeni një shenjë uji, kështu që kur jeni të tërhequr nga dikush, ju bini keq brenda. Nuk ka asgjë të keqe, por përpiquni të jeni të durueshëm dhe të shmangni bashkimin me dikë që sapo keni takuar. Mundohuni t’i merrni gjërat ngadalë!

Shigjetari – Për fat të keq, kjo javë ka të bëjë me qëndrimin në punë. Por fundjava ka njëfarë potenciali për të përmirësuar jetën tuaj të dashurisë! Po ndiheni shumë emocional tani. Ju kur doni dikë, e doni vërtet. Dhe nëse ndjenjat tuaja nuk pranohen, mund të zemëroheni. Mbani mend, nëse partneri juaj thjesht nuk është i interesuar për atë që po ofroni, duhet ta respektoni atë. Kuptoni se si t’i kanalizoni në mënyrë produktive këto emocione!

Bricjapi – Është një fundjavë e mrekullueshme për të shkuar në një takim! Ftoni atë djalin/vajzën që ju pëlqen dhe organizoni diçka argëtuese. Por nëse nuk mund të takoheni deri të shtunën, shtyni takimin tuaj derisa Hëna të hyjë në Virgjëreshën të mërkurën. Të dielën deri të martën nuk është aspak koha e duhur pasi njerëzit shfaqen vonë ose nuk vijnë në takim.

Ujori – Po ndiheni të mbushur me punë këtë fundjavë, Ujorë, por sapo Hëna të hyjë në Luan të dielën, do të keni më shumë kohë për t’u fokusuar në jetën tuaj dashurore. Është koha e përsosur për një takim ose thjesht për të kaluar kohë cilësore me partnerin tuaj. Sidoqoftë, nëse nuk keni një person të veçantë, do ndiheni pak të vetmuar.

Peshqit – Shumë dashuri dhe shumë epsh. Do takoheni me dikë që ju bën të ndiheni të pasionuar, jeni të etur për romancë dhe të zjarrtë. Mund të argëtoheni shumë këtë fundjavë, vetëm mos harroni të jeni të sjellshëm dhe të qartë për atë që kërkoni.