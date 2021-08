Dasma e Paris Hilton do të zgjasë plot tre ditë

Paris Hilton po planifikon dasmën e saj pas fejesës dhe po kujdeset që njerëzve t’u ngelë në mendje për shumë gjatë!

Ajo po planifikon ta kthejë dasmën e saj në një shfaqje të paharrueshme mode dhe ka vendosur që ceremonia të zgjasë plot tre ditë! Po po, siç e lexuat!

Sipërmarrësi i saj zbuloi se Paris do të ndryshojë dhjetë herë gjatë fundjavës së dasmës, kur të martohet me të fejuarin e saj Carter Reum.

“Do të jetë si një udhëtim tre-ditor. Kam planifikuar shumë“, tha Paris e ftuar në ‘The Tonight Show’.

E gjithë dasma do të filmohet, kështu që shoqëruesit do të kenë mundësinë të shohin të gjithë procesin, ceremoninë dhe festat. Do të dalë si seri dokumentare “Paris in Love”.

“Dokumentari im i parë” Ky është Parisi “përfundoi bukur, por dua që ndjekësit e mi të shohin që më në fund kam marrë një fund të lumtur dhe kam gjetur princin tim nga një përrallë,” tha ajo.

Siç thotë Paris, partneri i saj nuk është aq kërkues, ndaj ndoshta nuk do ta shohim të ndryshojë aq shpesh veshjen.

Sipas saj, planifikimi i një dasme është gjëja më stresuese që ka bërë deri tani dhe ka ende shumë punë përpara.