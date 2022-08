Datat e ndeshjeve të fazës së parë të Superligës

Komisioni i Garave e ka përpiluar orarin e plotë të ndeshjeve të BKT Superligës për fazën e parë.

Edicioni i ri i garave nis më 13 gusht, me tri ndeshje, teksa dy ndeshje tjera zhvillohen më 14 gusht. Për shkak se sivjet prej 21 nëntor deri më 18 dhjetor do të mbahet Kupa e Botës “Katari 2022”, KG ka planifikuar që garat e stinorit vjeshtor të mbyllen para fillimit të këtij eventi, prandaj disa javë do të zhvillohen në mesjavë.

BKT SUPERLIGA 2022/23

Faza e parë

JAVA 1 (13 – 14 GUSHT 2022)

E SHTUNË, 13.08.2022

17:00 Trepça ’89 – Drita AS1

17:00 Gjilani – Ferizaj AS2

17:00 Dukagjini – Prishtina AS3

E DIEL, 14.08.2022

17:00 Malisheva – Ballkani AS1 / KLAN KOSOVA

17:00 Drenica – Llapi AS2

JAVA 2 (20 – 21 GUSHT 2022)

E SHTUNË, 20.08.2022

17:00 Ballkani – Drenica AS1

17:00 Llapi – Trepça ’89 AS2

E DIEL, 21.08.2022

17:00 Ferizaj – Prishtina AS1 / KLAN KOSOVA

17:00 Drita – Dukagjini AS2

17:00 Gjilani – Malisheva AS3

JAVA 3 (24 – 25 GUSHT)

E MËRKURE, 24.08.2022

17:00 Trepça ’89 – Ballkani AS1

17:00 Malisheva – Ferizaj AS2

17:00 Drenica- Gjilani AS3

E ENJTE, 25.08.2022

17:00 Prishtina – Drita AS1

17:00 Dukagjini- Llapi AS2

JAVA 4 (27 – 28 GUSHT)

E SHTUNË, 27.08.2022

17:00 Gjilani – Trepça ’89 AS1

17:00 Malisheva – Drenica AS2

E DIEL, 24.04.2022

17:00 Llapi- Prishtina AS1 / KLAN KOSOVA

17:00 Ferizaj – Drita AS2

17:00 Ballkani- Dukagjini AS3

JAVA 5 (3 – 4 SHTATOR)

E SHTUNË, 03.09.2022

17:00 Drita – Llapi AS1

17:00 Trepça ’89 – Malisheva AS2

E DIEL, 04.09.2022

17:00 Prishtina – Ballkani AS1 / KLAN KOSOVA

17:00 Dukagjini – Gjilani AS2

17:00 Drenica – Ferizaj AS3

JAVA 6 (10 – 11 SHTATOR)

E SHTUNË, 10.09.2022

15:00 Malisheva – Dukagjini AS1

15:00 Drenica – Trepça ’89 AS2

E DIEL, 11.09.2022

15:00 Ballkani – Drita AS1 / KLAN KOSOVA

15:00 Gjilani – Prishtina AS2

15:00 Ferizaj – Llapi AS3

JAVA 7 (14 – 15 SHTATOR)

E MËRKURE, 14.09.2022

15:00 Drita – Gjilani AS1

15:00 Llapi – Ballkani AS2

15:00 Prishtina – Malisheva AS3

E ENJTE, 15.09.2022

15:00 Trepça’89 – Ferizaj AS1

15:00 Dukagjini- Drenica AS2

JAVA 8 (17 – 18 SHTATOR)

E SHTUNË, 17.09.2022

15:00 Gjilani – Llapi AS1

15:00 Malisheva – Drita AS2

E DIEL, 18.09.2022

15:00 Ferizaj – Ballkani AS1 / KLAN KOSOVA

15:00 Drenica – Prishtina AS2

15:00 Trepça ’89 – Dukagjini AS3

PUSHIMI PËR SHKAK TË NDESHJEVE TË KOMBËTAREVE 19 SHTATOR – 1 TETOR

JAVA 9 (1 – 2 TETOR)

E SHTUNË, 01.10.2022

13:00 Ballkani – Gjilani AS1

13:00 Drita – Drenica AS2

13:00 Llapi – Malisheva AS3

E DIEL, 02.10.2022

13:00 Prishtina – Trepça ’89 AS1 / KLAN KOSOVA

13:00 Dukagjini – Ferizaj AS2