Dembele do të marrë vendimin për të ardhmen e tij muajin tjetër

Agjenti i Ousmane Dembele thotë se sulmuesi i Barcelonës do të marrë një vendim për të ardhmen e tij kur të jetë koha e duhur dhe kontrata e tij në Camp Nou të skadojë muajin e ardhshëm.

Agjenti i Dembele, Moussa Sissoko ka negociuar një rinovim me Barcelonën, por gjithashtu ka zhvilluar bisedime paralelisht me klubet e tjera në të gjithë Evropën.

Megjithatë, pavarësisht raporteve në fillim të kësaj jave që sugjeronin se Dembele do të nënshkruante për Paris Saint-Germain si një transferim i lirë, Sissoko këmbëngul se asgjë nuk është vendosur ende.

“E ardhmja e Ousmane është ende e hapur dhe ne nuk do të hyjmë në spekulime të pafundme”, tha Sissoko. “Ne jemi dhe kemi qenë gjithmonë të respektueshëm me të gjitha klubet dhe do të vazhdojmë në të njëjtën mënyrë siç do të vazhdojë procesi. Kur të vijë momenti për të marrë një vendim, Ousmane do të shqyrtojë opsionin më të mirë për të ardhmen e tij”.

Barcelona i tha Dembele-s, të largohej nga klubi në janar për shkak të refuzimit të tij për të rënë dakord për një marrëveshje të re, por ai vendosi të qëndrojë dhe u rikthye në planet e Xavi Hernandez, duke e mbyllur sezonin me 13 asistime në La Liga.

Xavi gjithmonë ka shprehur dëshirën për ta mbajtur francezin në klub. PSG, Chelsea dhe Bayern Munich janë ndër skuadrat e tjera që janë lidhur me të.

/Albanianpost.com