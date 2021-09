Drejtori ekzekutiv i ALG “Loyola-Gymnasium”, Elias Koller, nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin Hildesheim në Gjermani

Drejtori ekzekutiv i ALG “Loyola-Gymnasium”, Elias Koller, ka zhvilluar një takim me përfaqësuesit e Universitetit Hildesheim, nga Landi i Saksonisë së Poshtme në Gjermani, në kuadër të një bashkëpunimi në mes këtyre dy institucioneve.

Gjatë kësaj vizite, është finalizuar një marrëveshje, sipas së cilës ALG “Loyola-Gymnasium” do të dërgojë në Gjermani çdo vit një numër të caktuar mësimdhënësish, të cilët do të trajnohen në fushën e mësimdhënies dhe do të zhvillojnë praktikë pedagogjike. Pjesë e këtij bashkëpunimi do të jenë edhe hulumtimet në fusha me interes të dyanshëm, punëtori të ndryshme, si dhe forma tjera, varësisht nga interesat e palëve.

Poashtu, me këtë marrëveshje është paraparë që studentët e vitit të fundit të Universitetit Hildesheim të qëndrojnë për disa javë në “Loyola-Gymnasium”, të zhvillojnë praktikë profesionale, duke u inkuadruar edhe në procesin e mësimdhënies. Në këtë mënyrë, ata do të realizojnë idetë e tyre, por do të zhvillojnë edhe projekte hulumtuese-kërkimore në nivelet bachelor apo master.

Drejtori ekzekutiv i ALG “Loyola-Gymnasium”, Elias Koller, këtë marrëveshje e ka vlerësuar mjaft të dobishme, sepse mësimdhënësit, gjatë qëndrimit studimor në Universitetin Hildesheimit, do të njihen nga afër me praktikat gjermane në fushën e mësimdhënies.

Ky bashkëpunim me Universitetin Hildesheim realizohet në kuadër të një projekti të mbështetur nga autoritetet gjermane, që synon të jetë i përvitshëm, për t’u plotësuar më vonë edhe me përmbajtje e ide tjera, me dobi të dyanshme.