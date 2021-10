Dy ndeshje për të mbyllur javë e dhjetë në Superligën e Kosovës

Zhvillohet sot edhe dy ndeshje tjera në kuadër të Superligës së Kosovës.

Tre ndeshjete para të luajtura për javën e dhjetë të martën, sollën shumë gola.

Sot, edhe dy ndeshje vijnë në program, me tri skuadra nga kreu që luajnë për të përfocuar pozitën e tyre në garën për titull.

Vendi i dytë, Ballkani, udhëton në Istog.

Therandasit ende nuk kanë pësuar humbje këtë edicion, por janë ndalur pesë herë në barazim.

Sot ata përballen me Dukagjinin, që ka gjetur formën dhe në tre ndeshjet e fundit ka dy fitore.

Ballkani tenton të përfitojë nga dueli i të njëjtës kohë, mes Gjilanit dhe Drenicës.

Skuadra e Ismet Munishit, e pamposhtur në katër ndeshjet e fundit, pret në stadiumin e qytetit skuadrën e Drenicës.

Kryesuesit vijnë në këtë ndeshje në formë shumë të mirë, dhe kërkojnë që të vazhdojnë rrugën e tyre drejt kreut.

Gjilani, me një fitore eventuale do të bashkohej me pikë me Drenicën, që ka 17, aq sa edhe Ballkani.

Të dy ndeshjet zhvillohen herët, me fillim në orën 13:00.

/Albanianpost.com