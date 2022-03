Eni Koçi publikon foto nga pushimet, ‘djegë’ rrjetin me linja bombastike

Këngëtarja e njohur shqiptare, Eni Koçi, ka disa ditë që ka nisur pushimet luksoze bashkë me të dashurin e saj, kantautorin Genc Prelvukaj.

Nga atje biondja po mban të informuar ndjekësit për çdo lëvizje të tyre.

Në këtë paraqitje ajo u shfaq me bikine ngjyrë të gjelbër duke e kombinuar me një këmishë e kapelë të bardhë. Dukjen e saj e shoqëroi edhe me një palë syze dielli, duke u shfaqur mjaftë me stil.

“Vajzat duan vetëm të kenë diell???”, shkroi këngëtarja krahas imazhit, i cili pas publikimit grumbulloi mijëra klikime si dhe komente pozitive për paraqitjen e saj sensuale.