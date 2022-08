Fofana kërkon transferimin te Chelsea

Qendërmbrojtësi i Leicester City,Wesley Fofana, po kërkon një lëvizje te Chelsea, sipas Mirror.

Pavarësisht se humbi pjesën më të madhe të sezonit të kaluar me një këmbë të thyer, mbrojtësi ka qenë një zbulim në stadiumin King Power, dhe tani ai është shfaqur si objektivi i fundit i Chelsea-t në vijën e pasme mes një vere të ngarkuar.

Chelsea ka humbur të dy Antonio Rudiger nga Real Madrid dhe Andreas Christensen nga Barcelona tashmë këtë verë, ndërsa e ardhmja e Cesar Azpilicueta mbetet e paqartë.

Kjo do të thotë që menaxheri i Bluve, Thomas Tuchel, mbetet në kërkim të dikujt që do të luftojë me Thiago Silva së bashku me nënshkrimin e ri Kalidou Koulibaly.

Fofana, ende vetëm 21 vjeç, është vendosur si një nga mbrojtësit e rinj më të mirë të Premier League.

Leicester është i bindur se ai nuk është i disponueshëm me asnjë çmim, por vetë lojtari i ka thënë hierarkisë së Leicester se dëshiron të transferohet në Londrën Perëndimore.

Çuditërisht, Fofana tani ka hequr edhe Leicester City-n nga profilet e tij në Twitter dhe Instagram.

Fofana nuk është i vetmi lojtar i Leicester-it që lidhet me një lëvizje, me Youri Tielemans dhe James Maddison që janë vënë në sy nga një grup rivalësh në Premier League.

Nën pronarin e ri Todd Boehly, Chelsea ka bërë një seri nënshkrimesh këtë verë.

Së bashku me Koulibaly, blutë e Londrës kanë nënshkruar me sulmuesin Raheem Sterling nga Manchester City, portierin Gabriel Slonina nga Chicago Fire FC dhe mesfushorin Carney Chukëuemeka nga Aston Villa.

/Albanianpost.com