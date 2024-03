Fulham do t’i paguajë Chelseat 4 milionë paundë për Brojën

Fulham është vendosur të paguajë 4 milionë paundë te Chelsea për sulmuesin Armando Broja sipas kushteve të marrëveshjes së tij të huazimit të janarit.

“Cottagers” arritën një marrëveshje huazimi për Brojën që të lëvizte nëpër Londrën perëndimore, pasi fillimisht ishin kërkuar 50 milionë paund për ta nënshkruar atë përgjithmonë.

Duke refuzuar gjithashtu të paguajnë një tarifë huazimi prej 5 milionë paundësh, Fulham dhe Chelsea përfundimisht ranë dakord për një strukturë marrëveshjeje të varur nga numri i ndeshjeve që ai luan.

“Mail Sport” raporton se kushtet specifike të marrëveshjes janë që Fulham nuk do të paguante asgjë nëse Broja luante 60 për qind ose më shumë të ndeshjeve, nga të cilat ishin 16 në kohën kur ai u bashkua.

Megjithatë, “Cottagers” do t’u kërkohet të paguajnë një tarifë prej 4 milionë paundë për rivalët e tyre vendas nëse Broja nuk fillon çdo ndeshje nga tani deri në fund të sezonit.

Chelsea kishte shpresuar se Broja do të kishte një ndikim të rëndësishëm te Fulham, gjë që do të rriste vlerën e tij përpara përpjekjeve për ta shitur atë përgjithmonë gjatë verës. Nëse nuk do të funksiononte në këtë mënyrë, ata të paktën do të kompensoheshin.

Në të vërtetë, marrëveshja deri më tani ka qenë e pasuksesshme në fushë pasi Broja nuk ka filluar ende një lojë të vetme që nga ardhja e tij dhe nuk ka arritur të shënojë.

Broja u nënshkrua si një alternativë ndaj sulmuesit të parë të Fulham, Raul Jimenez, i cili ka munguar gjashtë javë për shkak të dëmtimit, por Rodrigo Muniz është rritur duke shënuar pesë gola në gjashtë të tij të mëparshme. Albanian Post