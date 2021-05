Gastronomët duan lirim të masave: S’jemi paguar ende për dy javët që u mbyllë

Shoqata e Gastronomeve të Kosovës kërkon nga Qeveria e Republikës së Kosovës të bëjë një plan për sezonin veror, pasi iu ishte premtuar se nëse do të respektohen masat dhe bie numri i të infektuarve me COVID-19, atëherë do të ketë lirim të masave.

Megjithatë, nga kjo shoqatë thanë se këto premtime nuk po mbahen, ndërsa paralajmërojnë protesta në qoftë se nuk do të ulen së bashku me ekzekutivin për shqyrtimin e masave të reja.

Kryetari i Shoqatës së Gastronomeve, Petrit Kllokoqi thotë për KosovaPress se qeveria nuk përmbushi kërkesat e tyre si dhe nuk mbajti premtimet, ndërsa shton se nuk iu dhanë as subvencionet e premtuara pas mbylljes dyjavore.

“Kur u vendos qeveria e re me një formë u dakorduam për mbyllje 12 ditore të gastronomisë, e cila ishte shumë e rëndë për ne, mirëpo pasi kishte subvencionim të pagave dhe të qirave ne e pranuam ku u premtua dhe u betua që do të jetë në fund të muajit prill në fillim të muajit maj ky subvencionim, kjo nuk ndodhi edhe në tani jemi me 10 maj dhe ende nuk kemi diçka konkrete më pas u bashkuam për të krijuar vet masat e reja ku u betuam ne si gastronomë që do t’i respektojmë edhe jemi duke i respektuar, më pas ishte premtim që nëse ne do i respektonim edhe do të binin numrat atëherë ministria do të lirojë masat që i bie në këtë rast orarin edhe distancën, ose diçka tjetër, mirëpo kjo nuk ndodhi prapë”, tha ai

Kllokoqi kërkon nga Qeveria e Kosovës një plan të qartë për verën, pasi vendet e rajonit kanë filluar të hapen dhe vendi ynë po ngelet mbrapa.

Sipas tij, duhet që vaksinimi të ndodhë më shpejtë, pasi nuk mjafton respektimi i masave kur kufijtë janë të hapur dhe njerëzit orientohen drejt vendeve fqinje.

“Nuk ka ende Kosova ose Qeveria e Kosovës një plan për verën, kjo është duke na dëmtuar më së shumti. Ne jemi këtu duke kaluar në fazën më të keqe të Ballkanit si Kosovë po flas, sepse po shohim se Shqipëria ka hapur klubet e natës dhe është duke organizuar festivale për 10 mijë persona, njëjtë Serbia, njëjtë Mali i Zi të cilat vetëm kanë filluar kurse ne ende jemi duke pritur kontingjentin e dytë të vaksinave dhe kuptohet që ne i themi qeverisë që të orientohet drejt vaksinimit të popullit dhe jo ndaj metodave klasike të respektimit të masave sepse këto më nuk do të kryejnë punë sepse kufijtë janë të hapur edhe ti veç mundesh të më ndalosh një dasmë në Kosovë, por ne vetëm do t’i marrim këta njerëz dhe do të shkojmë të organizojmë dasmë në Shqipëri dhe paret do t’ia lëmë Shqipërisë dhe do të importojmë virusin në Kosovë”, tha ai

Kllokoqi i bën apel Qeverisë së Kosovës që të ulën dhe të bisedojnë dhe të gjejnë një zgjidhje edhe për klubet e natës dhe për sallat e dasmave.

Kllokoqi: Të mos i mësojmë diasporës rrugë të tjera

“Ne nuk është që nuk kemi organizuar protesta edhe në qeverinë e kaluar veç ja kemi marrë dorën kësaj pune, nuk është punë me dëshirë që e bëjmë ne tërë kohën i provojmë të gjitha rrugët alternative demokratike, kuptohet që ne e ftojmë prapë qeverinë që të bisedojmë dhe bashkërisht të ulemi t’i vendosim masat e reja, nuk po themi me i hap klubet e natës dhe sallat e dasmave pa asnjë distancë apo pa asnjë kontroll thjesht le të merr Instituti përsipër, ne do t’i mbulojmë ato shpenzime si biznese, për të kontrolluar sikur në vendet e rajonit siç po ndodh le të bën Instituti me ‘rapid test’ kontrollin e personave që hyjnë në klub ose në sallë dasmave dhe inspektorat e AUV-it le të na tregojnë për distancën ku duhet me u mirëmbajt këto. Po shpresoj që kanë me i hap sytë edhe veshtë me pa që edhe ekonomia është duke vuajtur edhe thjesht mos t’ia mësojnë diasporës një rrugë tjetër, mos ta humbim remitancën e vendit”, tha ai

Masat e fundit të Qeverisë kufizuan qarkullimin e qytetarëve nga ora 22:30 deri në 05:00, si dhe u lejuan gastronomeve vetëm 40 klientë për 100m2