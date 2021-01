Haradinaj prezanton edhe dy kandidate? nga Suhareka

Kreu i Aleance?s pe?r Ardhme?rine? e Kosove?s (AAK), Ramush Haradinaj, ka prezantuar edhe dy politikane te? reja nga Suhareka.

Bëhet fjalë për juristen Albana Bytyqi, e cila e?shte? asambleiste e Aleance?s ne? Kuvendin Komunal te? Suhareke?s.

Sipas Haradinajt, Bytyqi nje? prej femrave me? te? votuara asambleiste ne? nivel vendi, ajo me guxim kandidon tani pe?r nivelin me? te? larte? legjislativ ne? Kosove?.

Po ashtu edhe Mensur Selimaj nga Greikoci i Suhareke?s.

Siç thotë Haradinaj, ai është aktivist i devotshe?m nde?r vite, ai u propozua pe?r kandidim nga organizata rinore e partise?, propozim qe? une? e pranova me ke?naqe?si.

Të dy do të jenë në listën e kandidatëve të Aleancës për zgjedhjet e 14 shkurtit, njofton Telegrafi.