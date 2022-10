Sot në ambientet e FFK-së është hedhur shorti për rrethin e tretë të Kupës së Kosovës.

Çifti i vetëm i këtij raundit është mes Opojës dhe Prizrenit.

Behari ka kaluar tutje pa ndeshje, ndërsa bashkë me fituesin e duelit Opoja-Prizreni do të shortohen bashkë me ekipet e Ligës së Parë dhe Superligës në rrethin e katërt.

Këto ndeshje luhen me 17 dhe 17 nëntor.