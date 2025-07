Arrestohen dy prizrenas në Kukës, po trafikonin armë nga Kosova në Shqipëri

Sipas Policisë së Shtetit, të arrestuarit janë Sh. Q., 31 vjeç dhe A. M., 46 vjeç, të dy banues në Prizren.

“Vihen në pranga 2 shtetas kosovarë që i kishin trafikuar armët nëpërmjet kufirit jeshil me Kosovën, me qëllim shitjen në Shqipëri. Vijon puna për kapjen e shtetasve të tjerë të përfshirë në trafikimin e armëve dhe të shtetasve që do të blinin armët, gjeneralitetet e të cilëve nuk bëhen me dije, për shkak të hetimit”, thuhet në njoftim.