“I trishtuar”, Acerbi thyen heshtjen pas shpalljes së pafajësisë për rastin e racizmit

Francesco Acerbi këmbëngul se ai nuk është racist dhe se ‘racizmi është një gjë serioze’, por kishte frikë se karriera e tij do të kishte përfunduar nëse do të shpallej fajtor.

Mbrojtësi i Interit dhe Italisë ka publikuar intervistën e parë që nga lirimi i tij për një rast racizmi.

Mbrojtësi i Napolit, Juan Jesus e kishte akuzuar Acerbin se kishte përdorur komente raciste ndaj tij gjatë takimit të fundit të Serie A ndërmjet Interit dhe Napolit në San Siro.

Ylli i Nerazzurrëve do të dënohej me dhjetë ndeshje nëse shpallej fajtor.

“Ishte një lehtësim edhe pse e gjithë situata më trishtoi për mënyrën se si përfundoi në fushë dhe se si të gjithë folën për të pa ditur asgjë. E perceptova agresionin sikur të kisha vrarë dikë”, ka thënë fillimisht Acerbi për Il Corriere della Sera.

“Nuk kishte racizëm në fushë. Unë nuk jam racist; Idhulli im ishte George Ëeah, dhe kur u diagnostikova me kancer, mora një telefonatë befasuese prej tij, e cila ende më emocionon”.

“Një person po poshtërohet dhe familja e tij po kërcënohet. Për çfarë arsye? Për diçka që përfundoi në fushë dhe për të cilën racizmi nuk ka lidhje. Racizmi është një gjë serioze, jo një fyerje e supozuar”.

Megjithatë, Acerbi konfirmoi se lojtarët në fushë nuk janë gjithmonë shumë të sjellshëm kur flasin me njëri-tjetrin.

“Nuk duhet të ndodhë, por mund të dëgjosh çdo gjë edhe nëse ka 40 kamera”.

“Nëse gjyqtari duhet të shënojë gjithçka që dëgjon, ai do të duhet të vrapojë me një çantë shpine. Por, gjithmonë përfundon aty. Përndryshe, edhe fyerjet ndaj italianëve dhe nënave duhet të jenë vepra të dënueshme”.

A kishte frikë se karriera e tij mund të përfundonte nëse do të shpallej fajtor?

“Nëse jeni të ndaluar për 10 ndeshje për racizëm, çfarë bëni?”.

“Gjithçka mund të kishte ndodhur. Do të kishte qenë fundi për mua si futbollist, por kryesisht si mashkull. Të gjithë kishin dhënë verdiktin e tyre përpara se të dilte. Për shumë, unë jam ende racist, dhe sinqerisht, nuk e pranoj dhe dua të sqaroj se nuk dua ta minimizoj atë”.

Pse nuk e dha versionin e tij më herët?

“Kisha besim te ligji dhe nuk doja të nxisja polemika, por tani ka një vendim dhe dua të them fjalën time. Unë nuk kam asgjë kundër Juan Jesus, dhe më vjen keq për të, por nuk mund të akuzosh një person si racist për një keqkuptim në agjitacionin e lojës. Ata nuk mund të vazhdojnë ta bëjnë këtë edhe pas vendimit”.

“Të gjithë kemi humbur. Jam i trishtuar dhe i mërzitur. Pas lirimit tim, njerëzit përreth meje reaguan sikur të lirohesha nga burgu pas dhjetë vjetësh”.

“Sëmundja me të cilën u përballa nuk ishte asgjë në krahasim me këtë histori. Përkundrazi, tërbimi mizor kundër meje më lëndoi. Nëse marrim yllin e dytë, unë do të jem atje duke e mbajtur kokën lart”, përfundoi mbrojtësi italian.

Ndeshja e radhës e Interit në Serie A është kundër Empolit në San Siro të hënën, më 1 prill dhe Acerbi do të jetë në dispozicion për Nerazzurrët. /Telegrafi/