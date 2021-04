Interi tërhiqet nga Superliga Evropiane

Interi është ekipi i parë nga Serie A që ka konfirmuar tërheqjen nga Superliga Evropiane. Nëpërmjet një komunikate të lëshuar të mërkurën, Interi edhe zyrtarisht ka njoftuar për vendimin që ka marrë.

“FC Internazionale Milano konfirmon që klubi nuk është më pjesë e projektit të Super League. Ne jemi gjithmonë të përkushtuar t’i japim tifozëve përvojën më të mirë të futbollit; inovacioni dhe përfshirja janë pjesë e ADN-së tonë që nga themelimi ynë. Angazhimi ynë me të gjithë palët e interesuara për të përmirësuar industrinë e futbollit nuk do të ndryshojë kurrë”, thuhet në njoftim. “Interi beson se futbolli, si çdo sektor i veprimtarisë, duhet të ketë interes për të përmirësuar vazhdimisht garat, për të mbajtur tifozë emocionues të gjitha moshave në të gjithë botën, brenda një kornize të qëndrueshmërisë financiare. Me këtë vizion ne shpresojmë të vazhdojmë të punojmë së bashku me institucionet dhe të gjithë aktorët e interesuar për të ardhmen e sportit që të gjithë duam”.

Interi ishte njëri prej tre skuadrave nga Serie A, së bashku me Juventusin e Milanin që kishte konfirmuar pjesëmarrjen në Superligën Evropiane.